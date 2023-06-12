СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП

Соединенные Штаты во вторник могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью до 325 миллионов долларов на фоне начала контрнаступательных действий.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бэбб со ссылкой на неназванного чиновника, пишет "Европейская правда".

Новая военная помощь США будет выделяться по механизму Presidential Drawdown Authority, то есть непосредственно с военных складов американской армии.

По данным "Голоса Америки", в пакет войдут боевые машины пехоты Bradley и Stryker, "которые могут заменить уже поврежденные или уничтоженные", а также боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS.

После начала контрнаступления на отдельных участках фронта СМИ фиксировали определенные потери Украины в военной технике, в том числе и БМП.

Общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения, согласно официальным данным американского Минобороны, составляет более 39,7 миллиарда долларов США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.