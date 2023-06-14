Почему политический кризис в Черногории далек от завершения и что это означает

От досрочных парламентских выборов в Черногории ожидали завершения полной смены политических элит.

Впрочем, вместо точки в этом процессе получилось много точек.

О проблемах с формированием стабильной коалиции, а также о шансе на реванш как бывшей партии власти, так и пророссийским силам читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Победа с неизвестными: почему пророссийские силы Черногории сохранили шанс на реванш.

На президентских выборах в Черногории, которые состоялись в марте-апреле, довольно неожиданно победу одержал бывший министр экономики и представитель недавно созданной партии "Европа сейчас" Яков Милатович.

Выборы в парламент должны были завершить процесс полной смены политических элит – от "Европа сейчас" ожидали уверенной победы и формирования если не однопартийного правительства, то по крайней мере такого, где эта политсила будет доминировать.

Партия "Европа сейчас", хоть и показала лучший результат, однако гораздо хуже ожиданий – 25,5% голосов избирателей. Социологические опросы, проведенные накануне голосования, отдавали партии действующего президента страны несколько более высокий показатель – 32,5%. А пару месяцев назад, на фоне победы Якова Милатовича на президентских выборах, рейтинг партии вообще достиг 44%.

Поэтому яркой победы не получилось.

На втором месте Демократическая партия социалистов (ДПС), основанная бывшим президентом Мило Джукановичем, – 23,3%.

На третьем месте – коалиция "За будущее Черногории" (14,8%), в которую входят партии, представляющие интересы сербского меньшинства. А главное – это политическая сила, которая ориентируется на президента Сербии Александара Вучича и продвигает откровенно пророссийские тезисы, вроде вредности санкций против РФ для черногорской экономики.

На четвертом месте – блок, сформированный двумя партиями, "Демократической Черногорией" Алекси Бечича и URA нынешнего технического премьера Дритана Абазовича. Блок получит 11 мандатов. Эти партии считались потенциальными партнерами "Европа сейчас" в создании коалиции, но этот план провалился.

Так кто будет коалиционным партнером "Европа сейчас"? И соответственно, кто будет влиять на внешнюю политику Черногории?

Чисто арифметически "Европа сейчас" имеет шанс сформировать с "мелкими" партиями коалицию, которая будет поддерживать курс Черногории на получение членства в ЕС.

В подавляющем большинстве это партии, представляющие интересы многочисленных национальных меньшинств: Боснийская партия (6 мандатов), "Албанский форум" (2), "Албанский альянс" (1), "Хорватская гражданская инициатива" (1), а также депутаты от Социалистической народной партии (2 мандата).

Только такая коалиция будет иметь относительно устойчивое большинство – 43 мандата при необходимом 41.

Впрочем, сделать это будет нелегко. И даже если такая коалиция будет создана, наличие в ней аж семи политических сил делает ее очень нестабильной.

Если коалиционные переговоры в таком формате провалятся, у "Европа сейчас" остаются два шанса.

Выглядит так, что нынешняя ситуация в Черногории очень похожа на путь, который за последние годы прошла еще одна балканская страна – Болгария. Такой сценарий может быть очень опасным для Черногории – затяжной политический кризис может усилить пророссийские силы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Победа с неизвестными: почему пророссийские силы Черногории сохранили шанс на реванш.