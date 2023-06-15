Гендиректор МАГАТЭ все-таки приехал на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС в Энергодаре, который сейчас оккупирован российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", – говорится в сообщении.

Энергоатом

Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщало, что Гросси отложил запланированную поездку на захваченную Россией Запорожскую АЭС из-за ситуации с безопасностью.

"Он (Гросси. – Ред.) ждет, когда сможет безопасно доехать", – сказал источник.

Ожидалось, что Гросси посетит станцию в среду после переговоров в Киеве во вторник, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов".