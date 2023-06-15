Грета Тунберг в Бонне присоединилась к митингу против экоцида в Украине

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Грета Тунберг объяснила, что акцию проводят в поддержку Украины и против преступлений, которые совершает Россия.

"Все, что я могу сказать (украинцам): мы поддерживаем вас, мир рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны", – комментирует экоактивистка.

Она также отметила, что не очень высоко оценивает работу ООН.

Напомним, вечером 7 июня президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что трагедия произошла в ночь на 6 июня, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что проблема не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, которые тормозят процесс развертывания миссий ООН на пострадавшей территории.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКГВ) Савиано Абреу заявил, что гуманитарные миссии ООН начали помогать пострадавшим регионам Украины от подрыва Каховской ГЭС с первого дня.

По словам Абреу, с 6 июня 18 тысяч человек, пострадавших от стихийного бедствия, получили питание благодаря ООН. УКГП передало 100 тысяч бутылок с водой, гигиенические наборы для центров для беженцев, 10 тысяч очистительных таблеток из Николаева в Херсон, а также предоставило прямую денежную помощь для 3 500 человек, пострадавших от затопления.