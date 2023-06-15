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Европарламент в резолюции по Украине призвал остановить скандальную реформу градостроительства

Четверг, 15 июня 2023, 22:49

Европейский парламент в принятой в четверг резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО содержится призыв к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать скандальный законопроект №5655 о реформе градостроительства.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание Рух ЧЕСНО.

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Пункт 17 принятой резолюции "предостерегает против использования будущих мероприятий по восстановлению способом, который был бы выгодным отдельным группам интересов за счет равных правил игры и прозрачности".

"(Европарламент. – Ред.) призывает президента Зеленского не подписывать законопроект №5655 о градостроительной деятельности", – говорится в тексте.

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности 13 декабря 2022 года. Документ приняли почти минимально необходимым количеством голосов – 228 против 226.

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Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает ему несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Ряд общественных организаций и СМИ отмечали, что реформу проводят без надлежащего обсуждения.

Кроме того, против принятия законопроекта выступало Министерство культуры и информационной политики, которое указало на риски сохранения культурного наследия, а Нацагентство по предотвращению коррупции определило, что №5655 не соответствует Антикоррупционной стратегии.

Как указывал ранее Рух ЧЕСНО, лоббировала законопроект председатель фракции партии власти "Слуга народа" Елена Шуляк, которую связывают с застройщицким бизнесом.

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