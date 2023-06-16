Как избрание президента привело к коалиционному кризису в Латвии

В Латвии уже более трех недель продолжается коалиционный кризис. Партия премьера Кришьяниса Кариньша "Новое единство" стремится либо расширить состав коалиции, либо сменить своих партнеров.

15 июня латвийский Сейм не смогу вынести вотум недоверия правительству Кариньша.

Для премьера это может быть не очень хорошей новостью, говорится в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Слишком консервативная Латвия: как избрание президента-гея едва не привело к краху правительства.

Парламентские выборы в Латвии 2022 года принесли настоящую сенсацию – впервые за долгое время в парламент не прошла партия "Согласие", которая считалась ведущей "русской" партией страны. Партии, представляющие интересы русского меньшинства, традиционно занимали на выборах первое место, но ни разу в новейшей истории Латвии не входили в состав коалиции.

Как следствие, новая коалиция оказалась в целом правой: несмотря на то, что победитель выборов, партия "Новое единство", скорее принадлежит к либералам, и коалицию вместе с ней создали центристы с уклоном вправо "Объединенный список" и правая партия "Национальное объединение".

Последние сумели заблокировать привлечение в коалицию "Прогрессивных" – новой политической силы с мощной либеральной программой.

Моментом истины для нынешней коалиции стало голосование за нового президента страны (в Латвии его избирают в парламенте).

Партия премьера выдвинула на эту должность хорошо известного украинцам главу МИДа Эдгарса Ринкевичса (советуем посмотреть интервью с ним) – открытого гомосексуала.

Эта кандидатура оказалась неприемлемой для правых партий коалиции: "Нацобъединения" и "Объединенный список".

Впрочем, голосование 31 мая оказалось успешным – Ринкевичса избрали новым президентом благодаря голосам как "Нового единства", так и партий, находящихся в оппозиции: Союза зеленых и крестьян, а также "Прогрессивных".

Конечно, эти политические силы не стали бы поддерживать партию премьера без получения определенных гарантий.

Из-за этого появились предположения, что в обмен на поддержку голосования за главу государства этим партиям обещано место в коалиции.

Такую договоренность частично признал премьер Кришьянис Кариньш, который заявил о желании расширить коалицию, добавив туда эти две партии.

Уже 16 июня премьер Кариньш собирается собрать все пять партий для переговоров о расширении коалиции.

Альтернативой такому расширению могут стать развал коалиции и формирование новой.

Только в ней у "Нового единства" будут уже другие партнеры.

Именно поэтому вотум недоверия, внесенный пророссийской партией "За стабильность" и популистами из "Латвия прежде всего" мог бы стать выходом из коалиционного кризиса. И именно поэтому все партии, входящие в коалицию, не поддержали этот вотум недоверия.

Теперь, вместо быстрой развязки, Латвию ждут сложные переговоры.

Расширение коалиции безусловно выгодно премьеру Кариньшу – оно усилит управляемость правительством.

Впрочем, и здесь есть проблемы.

Подробнее о латвийских политических раскладах – в материале Юрия Панченко Слишком консервативная Латвия: как избрание президента-гея едва не привело к краху правительства.