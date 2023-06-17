Во Франции людей напугало нетипичное сильное землетрясение на западе страны

В пятницу и в ночь на субботу жителей многих районов в Аквитании, на западе Франции, напугали сильные подземные толчки, что довольно редкое явление для этого региона.

Об этом сообщает Le Figaro/AFP, пишет "Европейская правда".

Национальная сеть сейсмологических наблюдений и Центральное сейсмологическое бюро сообщают, что первые сильные толчки произошли в 18:38 в пятницу, эпицентр располагался между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда достигала от 5,3 до 5,8.

"Толчки магнитудой 5 почувствовали сегодня утром в 4:27 в том же секторе департамента Де-Севр... Пожарно-спасательные службы в готовности и начинают выяснять ситуацию, реагируя на вызовы и проверяя состояние зданий", – сообщили в префектуре департамента.

Местных жителей призвали не оставаться внутри и не подходить к зданиям, которые после толчков выглядят ненадежными.

Официально о разрушениях пока не сообщали, однако французским медиа стало известно, что в стенах нескольких старинных храмов на территории департамента Де-Севр после толчков появились трещины.

🚨🇫🇷 SÉISME EN FRANCE – Des dégâts importants sont visibles sur le clocher de l’église de la Laigne, dans les Deux-Sèvres. D’autres églises autour de l’épicentre du #séisme présentent également des dégâts. (📸 France 3) pic.twitter.com/z6pAx0Xu5O — FOCUS (@FocusFR_) June 16, 2023

Последний раз перед этим толчки с магнитудой более 5 на материковой части Франции фиксировали в 2019 году – в департаменте Дром, что в предгорье Альп.

В мае 2023 года землетрясение меньшей магнитуды фиксировали на границе Франции и Швейцарии в Альпах.