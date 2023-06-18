В Берлине во время строительства обнаружили тоннель для побега из ГДР в ФРГ

В немецкой столице Берлине во время строительства обнаружили тоннель времен Германской Демократической Республики (ГДР), который использовался для побега на территорию Федеративной Республики Германия (ФРГ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berliner Zeitung.

Тоннель расположен на границе районов Митте и Веддинг и имеет ширину всего 50 см и высоту 70 см.

"О существовании тоннеля было в принципе известно. Однако геофизические исследования позволили предположить, что он расположен гораздо глубже", – рассказали в Государственном ведомстве по охране памятников.

Тоннель расположен на том месте, где в период разделения Германии проходила Берлинская стена.

Строители заявили, что не намерены разрушать тоннель или заливать его бетоном, вместо этого он будет засыпан жидким грунтом.

После завершения Второй мировой войны Берлин был поделен между союзниками. Западная часть Берлина находилась под контролем западных стран, а восточная – под контролем СССР.

Город был разделен Берлинской стеной, которая должна была препятствовать эмиграции жителей из тоталитарной социалистической части в демократические районы. Стена простояла с 1961 по 1989 годы.

Несмотря на строгий запрет, за 17 лет существования стены, в западную часть сбежало 175 287 человек. Количество убитых при попытке пересечь границу в направлении Западного Берлина оценивается в 136-200 человек.

Ранее сообщалось, что в Германии требуют убрать нацистских орлов с государственных зданий.