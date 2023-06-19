Как польские власти под видом борьбы с влиянием РФ ударили по оппозиции

Уже осенью Польшу ждут мегаважные парламентские выборы.

Политическую ситуацию в стране существенно подкорректировали два недавних события: принятие противоречивого закона, который оппозиция называет "lex Tusk", а власть – "lex anty-Putin", а также многотысячный оппозиционный марш, который прошел по всей стране.

Об усилении противоречий как между политическими лагерями, так и между политическими единомышленниками в Польше читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Против России или против оппозиции? Как польские власти поднимают ставки накануне выборов.

В последнее время Польшу всколыхнуло одно важное событие – принятие парламентом и подписание президентом Анджеем Дудой закона о создании комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах, инициированного правящей политсилой "Право и справедливость" (ПиС).

На первый взгляд, закон продвигает вполне правильную инициативу.

Впрочем, по мнению критиков, законодательный акт направлен прежде всего против бывшего премьера и лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска – за что его назвали "lex Tusk".

Кроме того, критики отмечали, что созданная благодаря этому акту комиссия будет неконституционной из-за своих очень широких полномочий.

"Lex Tusk" также вызвал беспокойство в США и Евросоюзе.

Чтобы улучшить негативный информационный фон вокруг Lex Tusk, президент Анджей Дуда через несколько дней после его подписания объявил, что в связи со спорами решил инициировать изменения в него.

По словам Дуды, поправка должна стать ответом на многочисленные сомнения юристов, оппозиции, простых граждан и союзников. Однако он не сомневается в необходимости создания комиссии.

16 июня Сейм принял поправку к закону, предложенную президентом.

Теперь поправка будет передана в Сенат (верхнюю палату парламента).

Однако можно сказать наверняка, что история с законом о создании комиссии по изучению российского влияния увеличила пропасть между политическими лагерями, а затем повлияла на настроения граждан республики.

Ситуация изрядно напрягла большую часть польского общества. Понимая это, а также желая уловить политический шанс, Дональд Туск к годовщине первых частично свободных парламентских выборов в Польше после Второй мировой войны организовал в Варшаве протестный марш.

Примечательно, что в мероприятии, которое состоялось 4 июня, приняли участие лидеры всех основных оппозиционных партий, за исключением "Конфедерации". А количество людей, по разным оценкам, достигло от 100 тысяч до полумиллиона.

Марш 4 июня стал большим успехом как для "Платформы", так и для всей демократической оппозиции.

Это означает, что значительная часть оппозиции может пойти на выборы единым списком, что значительно повышает ее шансы на победу.

В противовес оппозиции, в коалиции не все так оптимистично. Ведь внутри "Объединенной правицы" стало появляться все больше споров.

В правящей партии ищут инструменты, способные изменить ситуацию, чтобы осенью получить как можно больше мест в польском парламенте.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Против России или против оппозиции? Как польские власти поднимают ставки накануне выборов.