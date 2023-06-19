Как польские власти под видом борьбы с влиянием РФ ударили по оппозиции
Понедельник, 19 июня 2023, 15:30
Уже осенью Польшу ждут мегаважные парламентские выборы.
Политическую ситуацию в стране существенно подкорректировали два недавних события: принятие противоречивого закона, который оппозиция называет "lex Tusk", а власть – "lex anty-Putin", а также многотысячный оппозиционный марш, который прошел по всей стране.
Об усилении противоречий как между политическими лагерями, так и между политическими единомышленниками в Польше читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Против России или против оппозиции? Как польские власти поднимают ставки накануне выборов.
В последнее время Польшу всколыхнуло одно важное событие – принятие парламентом и подписание президентом Анджеем Дудой закона о создании комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах, инициированного правящей политсилой "Право и справедливость" (ПиС).
На первый взгляд, закон продвигает вполне правильную инициативу.
Впрочем, по мнению критиков, законодательный акт направлен прежде всего против бывшего премьера и лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска – за что его назвали "lex Tusk".
Кроме того, критики отмечали, что созданная благодаря этому акту комиссия будет неконституционной из-за своих очень широких полномочий.
"Lex Tusk" также вызвал беспокойство в США и Евросоюзе.
Чтобы улучшить негативный информационный фон вокруг Lex Tusk, президент Анджей Дуда через несколько дней после его подписания объявил, что в связи со спорами решил инициировать изменения в него.
По словам Дуды, поправка должна стать ответом на многочисленные сомнения юристов, оппозиции, простых граждан и союзников. Однако он не сомневается в необходимости создания комиссии.
16 июня Сейм принял поправку к закону, предложенную президентом.
Теперь поправка будет передана в Сенат (верхнюю палату парламента).
Однако можно сказать наверняка, что история с законом о создании комиссии по изучению российского влияния увеличила пропасть между политическими лагерями, а затем повлияла на настроения граждан республики.
Ситуация изрядно напрягла большую часть польского общества. Понимая это, а также желая уловить политический шанс, Дональд Туск к годовщине первых частично свободных парламентских выборов в Польше после Второй мировой войны организовал в Варшаве протестный марш.
Примечательно, что в мероприятии, которое состоялось 4 июня, приняли участие лидеры всех основных оппозиционных партий, за исключением "Конфедерации". А количество людей, по разным оценкам, достигло от 100 тысяч до полумиллиона.
Марш 4 июня стал большим успехом как для "Платформы", так и для всей демократической оппозиции.
Это означает, что значительная часть оппозиции может пойти на выборы единым списком, что значительно повышает ее шансы на победу.
В противовес оппозиции, в коалиции не все так оптимистично. Ведь внутри "Объединенной правицы" стало появляться все больше споров.
В правящей партии ищут инструменты, способные изменить ситуацию, чтобы осенью получить как можно больше мест в польском парламенте.
Подробнее – в материале Станислава Желиховского Против России или против оппозиции? Как польские власти поднимают ставки накануне выборов.