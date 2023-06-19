Бундесверу не хватает более 200 тысяч снарядов 155-мм калибра для достижения текущих требований НАТО иметь запасы в 230 тысяч снарядов до 2031 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Spiegel стало известно из конфиденциальных документов Минфина Германии.

Отмечается, что эти документы впервые показывают, насколько истощились запасы Бундесвера.

Финансовое ведомство сообщает, что, по данным Бундесвера, "текущий запас разрывных снарядов калибра 155 мм составляет около 20 000 штук". Однако, согласно нынешним требованиям НАТО, Бундесвер должен создать запас "около 230 000 снарядов к 2031 году". Другими словами, не хватает более 200 тысяч снарядов.

Ускоренная закупка 155-мм снарядов является "абсолютно необходимой", делают вывод в немецком правительстве.

В основе целевых показателей по запасам боеприпасов лежат спецификации НАТО. Они предусматривают, что к 2031 году Бундесвер должен иметь достаточное количество артиллерийских боеприпасов, чтобы быть способным выдержать интенсивные боевые действия в течение 30 дней.

До сих пор в правительстве Германии отказывалось предоставить точные цифры относительно запасов боеприпасов и потребностей Бундесвера. Парламентариям даже утверждали, что информация о точных запасах боеприпасов Бундесвера может поставить под угрозу благосостояние государства.

Учитывая цель в 230 тысяч снарядов нужно будет закупать около 30 000 снарядов в год. Spiegel отмечает, что более чем сомнительно, что промышленность способна производить такое количество. Кроме того, Бундесвер постоянно использует боеприпасы во время учений, и возможные дальнейшие поставки в Украину могут еще больше уменьшить количество снарядов.

Как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус хочет быстрее закупить больше боеприпасов для Бундесвера из-за обострения ситуации с безопасностью, вызванной российской агрессивной войной.