Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна
Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал группе доноров в Калифорнии, сообщает Reuters.
Американский президент подчеркнул, что его беспокоит возможное применение Путиным ядерного оружия.
"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.
В субботу назвал заявления Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси "абсолютно безответственными".
Перед этим Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
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