В ЕС хотят запретить европейским компаниям производить важнейшие технологии в Китае

В ЕС готовят предложения о запрете европейскому бизнесу производить важнейшие современные технологии – как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Европейская стратегия экономической безопасности, которую представит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обозначит планы Брюсселя по более детальному регулированию правил инвестиции и торговли для европейских компаний в других странах мира.

Лидеры ЕС планируют обсудить этот документ на ближайшем саммите 29-30 июня.

В документе напрямую не упоминается Китай – речь идет о рисках "чрезмерной зависимости от одной страны, в частности такой, с которой существуют расхождения в ценностных вопросах, моделях и интересах", но из контекста понятно, что предохранители направлены прежде всего против КНР.

В проекте документа, который есть в распоряжении издания, отмечают, что ЕС должен предотвращать внешние инвестиции в "наиболее передовые технологии, которые могут улучшить военные и разведывательные способности игроков, которые могут использовать эти возможности для угроз международному миру и безопасности", и гарантировать безопасность особо важной информации.

ЕС предлагает усилить контроль в трех сферах: за тем, какие компании из третьих стран покупают стратегически важные предприятия и инфраструктурные объекты в ЕС; куда европейские компании продают такие товары как оружие или шпионское программное обеспечение; куда инвестируют европейские компании.

Сейчас экспортный контроль – сфера ответственности национальных правительств. Так, ранее в этом году Нидерланды под давлением США не позволили продать оборудование для производства передовых микросхем в Китай.

В новой стратегии Брюссель хочет создать новые механизмы контроля за тем, чтобы европейские компании не выносили производство в стратегически важных отраслях в рисковые страны, и не включали в свои цепочки поставок автократические государства. В частности, речь идет о производстве квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и полупроводников.

Напомним, в Еврокомиссии также призывают стран-членов быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.