В Испании суд обвинил в терроризме отправителя посылки со взрывчаткой в посольство Украины

Испанский судья обвинил 74-летнего мужчину, подозреваемого в отправке нескольких бомб в посылках, направленных на правительственные, дипломатические и оборонные учреждения в конце 2022 года, по двум пунктам обвинения в терроризме при отягчающих обстоятельствах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Помпейо Гонсалеса Паскуаля арестовали в январе после того, как в период с 24 ноября по 2 декабря прошлого года он отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой в адрес премьер-министра Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США в Мадриде, военно-воздушной базы и производителя оружия.

Большинство боеприпасов было обезврежено, хотя сотрудник службы безопасности украинского посольства получил легкие ранения во время детонации одного из них.

Следственный судья Хосе Луис Калама, выступая в Высоком суде Мадрида, заявил, что оба обвинения в терроризме и изготовлении взрывных устройств с террористической целью были обоснованными, даже если не было доказательств того, что Гонсалес принадлежал к организованной террористической группе или вступил в сговор с ней.

Они были оправданы из-за характера и контекста актов, использования взрывных устройств, а также его политических мотивов – таких как нарушение общественного порядка и принуждение правительства прекратить поддержку Украины в войне против России, добавил Калама.

Оба преступления были квалифицированы как преступления с отягчающими обстоятельствами, поскольку две посылки были адресованы высокопоставленным правительственным чиновникам – Санчесу и Роблесу.

В апреле судья освободил Гонсалеса под залог, сославшись на его возраст, отсутствие судимостей и тот факт, что этап сбора доказательств в расследовании завершился.

У него изъяли паспорт и запретили выезжать из страны. Он также обязан еженедельно являться в ближайший суд и постоянно информировать судью о своем местонахождении.

Гонсалес – бывший государственный служащий на пенсии, проживает в Миранда-дель-Эбро в северной провинции Бургос.

В ходе расследования полиция обнаружила на взрывных устройствах следы ДНК, совпадающие с ДНК Гонсалеса.

Записи, предоставленные интернет-магазином Amazon, показали, что Гонсалес покупал прекурсоры для взрывчатки, медные провода, клейкую ленту и шаблоны для надписей в июне и июле 2022 года.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

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