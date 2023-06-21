ЕС отменяет совместные COVID-сертификаты с 1 июля

Действие Регламента о цифровом COVID-сертификате в Европейском Союзе истекает 30 июня, после чего соответствующие документы уже не будут действовать для путешествий между государствами-членами.

Об этом в среду предупредило правительство Финляндии, сообщает "Европейская правда".

Сейчас COVID-сертификат, как правило, не нужен для путешествий между государствами ЕС, но он может понадобиться для въезда в определенные страны в зависимости от их требований.

В то же время разработанную ЕС систему использует Всемирная организация здравоохранения для создания собственной глобальной системы цифровых сертификатов COVID-19.

Для граждан Европейского Союза отмена общих COVID-сертификатов не несет практических последствий, поскольку речь идет о техническом изменении. В то же время ЕС автоматически будет участвовать в пилотном проекте ВОЗ.

COVID-сертификат Евросоюза был введен в июле 2021 года и в целом использовался в более чем 80 странах мира. Более 50 государств использовали эту технологию для проверки путешественников, говорят в Еврокомиссии.

Отмена сертификатов произошла после общего спада заболеваемости коронавирусной болезнью и после того, как в декабре 2022 года Еврокомиссия рекомендовала полностью отменить все ограничения на передвижение в пределах ЕС в связи с COVID-19.

Последний раз действие COVID-сертификатов продлевалось на год в июне 2022-го.