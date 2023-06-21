СМИ узнали, как ЕС одобрил 11-ый пакет санкций против РФ несмотря на сопротивление Греции и Венгрии

Агентство Reuters выяснило детали того, как Евросоюз смог одобрить 11-ый пакет санкций против России, против которого ранее выступали Греция и Венгрия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Венгрия и Греция тормозили санкционный пакет из-за внесения Украиной некоторых их компаний в список спонсоров войны.

По информации агентства, ночью Украина изъяла пять греческих судоходных компаний из списка военных спонсоров, заручившись поддержкой Афин.

Венгрия поддержала новые санкции, несмотря на то, что ее банк OTP остался в списке Украины. Но Будапешт заявил, что вернется к этому вопросу, когда ЕС будет обсуждать новый транш денег для Украины из Европейского фонда мира, сообщили дипломаты.

Другим спорным вопросом, который тормозил поддержку Германии, было включение в санкционный проект названий восьми китайских компаний, которые, по мнению ЕС, продавали российские товары, которые могли помочь России в войне.

Эти названия просочились на публику в начале мая, и с тех пор, после контактов на высоком уровне между Еврокомиссией и Китаем, Пекин взял на себя обязательства оказать давление на эти компании, чтобы прекратить их деятельность, заявили дипломаты.

В результате пять китайских компаний были удалены из списка. Три оставшиеся компании зарегистрированы в Гонконге и малоизвестны.

Одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против России содержит, среди прочего, ограничения на импорт российской трубопроводной нефти и контроль за судами, заходящими в европейские порты.

Европейская комиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ еще в начале мая. Однако послы ЕС неделями не могли прийти к согласию по предложению – это удалось сделать только 21 июня.