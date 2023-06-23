В Польше обыскали 222 фирмы по делу о ввозе зерна из Украины

В Польше в рамках дела о ввозе в страну украинского зерна по поручению Жешувской прокуратуры сотрудники Национальной налоговой администрации провели обыски в 222 компаниях и таможенных учреждениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Расследование в отношении украинского зерна, которое импортируется в Польшу, проводит Воеводская прокуратура в Жешуве. Она уже взяла на себя десятки подготовительных производств для дальнейшего расследования. И именно по ее приказу в четверг действовали сотрудники Национальной налоговой администрации.

"222 обыска были проведены в штаб-квартирах импортеров зерна и таможенных учреждениях по всей стране", – сообщила в пятницу прокурор Анна Бернат-Ложанская, пресс-секретарь Жешувской региональной прокуратуры.

В результате этих мероприятий было изъято большую финансовую и бухгалтерскую документацию, доказательства пограничного контроля, носители информации, деловую корреспонденцию и более 1 000 тонн зерна, которое, вероятно, не соответствовало заявленному в таможенной декларации, сообщила Бернат-Ложанская.

Пресс-секретарь главы Национальной налоговой администрации Юстина Пасечиньска сообщила, что в операции участвовали более 800 сотрудников.

В интересах следствия подробности о проведенных обысках не разглашаются.

Прокуратура Жешува приобщила к расследованию производства, которые ранее вели другие прокуратуры по всей стране, а также сообщения, подготовленные таможенной и налоговой службами. Следователи расследуют все случаи мошенничества, связанные с качеством украинского зерна, которое импортировалось как техническое или промышленное, и могло быть использовано для производства продуктов питания или кормов для животных.

Импортеры, которые декларировали использование зерна в технических целях, надеялись обойти процедуры и избежать специализированного тестирования со стороны инспекций, ответственных за проверку такой продукции.

2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины.

Был временно запрещен ввоз в пять стран ЕС четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины.

Еврокомиссия заявила, что меры направлены на устранение логистических проблем, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября. В то же время в нескольких странах, в том числе и Польше, хотели продления действия запрета до конца года.