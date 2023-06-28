Литва приобрела две системы пуска NASAMS и передаст их Украине

Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом в среду утром сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда".

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", – написал Науседа в своем Twitter в среду утром.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.



Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.



Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.



Together until victory! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

Президент Литвы ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений по поддержке Украины.

В среду Науседа посетит Киев, рассказал литовский президент накануне на пресс-конференции в Гааге после встречи с несколькими лидерами НАТО.

"Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg о том, что мы купим и предоставим Украине две модернизированные системы запуска NASAMS, и они будут в ближайшее время доставлены в Украину", – заявил Науседа во вторник в Гааге, его цитирует LRT.

Напомним, в мае Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины системы ПВО NASAMS и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 285 млн долларов США.

18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию заявил, что вскоре могут возрасти поставки в Украину норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.