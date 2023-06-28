В Швеции на разрешенной полицией акции жгли Коран и осквернили его свининой

В Стокгольме возле мечети состоялась скандальная акция, организатор которой выполнил свое обещание по сожжению Корана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aftonbladet.

Организатор акции Салван Момика сначала включил шведский гимн и размахивал шведским флагом, а затем начал вырывать страницы Корана, класть бекон на страницы и поджег их сигаретой.

Отмечается, что он родом из Ирака и хочет критиковать ислам через сожжение. Теперь он подозревается в разжигании расовой ненависти и нарушении запрета на использование огня.

По сообщениям полиции, во время начальной части акции присутствовали около 200 человек. Зрители выкрикивали оскорбления в адрес Момики и его помощника, который стоял рядом с ним.

Также полиция задержала мужчину из числа зрителей, который пытался сопротивляться. Правоохранители утверждают, что он бросал камни, но его быстро арестовали. Его подозревают в попытке нападения.

Ранее шведская полиция дала разрешение мужчине сжечь копию Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня – в день начала трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Заявитель на проведение акции настаивал, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО, которую блокирует Турция, и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что не собирается спекулировать относительно того, как эта акция может повлиять на процесс вступления Швеции в НАТО.