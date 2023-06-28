Глава МИД Турции отреагировал на акцию с сожжением Корана в Швеции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал проведение акции, во время которой мужчина сжег Коран возле мечети в Стокгольме 28 июня.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Турции заявил, что осуждает эту акцию.

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik #İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.



Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. — Hakan Fidan (@HakanFidan) June 28, 2023

"Я осуждаю подлый акт, совершенный в Швеции против нашей Священной Книги, Священного Корана, в первый день благословенного праздника Курбан-байрам", – отметил Хакан Фидан.

Он также назвал недопустимым, что эти "антиисламские" действия разрешаются под предлогом свободы выражения взглядов.

"Закрывать глаза на такие отвратительные действия – это соучастие в преступлении", – резюмировал глава МИД Турции.

Организатор акции Салван Момика, который родом из Ирака и критикует ислам через сожжение, сначала включил шведский гимн и размахивал шведским флагом, а затем начал вырывать страницы Корана, класть бекон на страницы и поджег их сигаретой.

Ранее шведская полиция дала разрешение мужчине сжечь копию Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня – в день начала трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Заявитель на проведение акции настаивал, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО, которую блокирует Турция, и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что не собирается спекулировать относительно того, как эта акция может повлиять на процесс вступления Швеции в НАТО.