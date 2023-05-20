Близкого к Путину экс-канцлера Германии не пригласили на юбилей собственной партии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не пригласила на празднование своего 160-летия в Берлине бывшего канцлера Герхарда Шредера, известного близостью к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Как заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, пока Шредер "находится в такой близости с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть буквально на прошлой неделе во время его визита в российское посольство, у нас нет ничего общего".

Кюнерт, однако, добавил, что из видеоролика об истории немецких социал-демократов Шредера убирать не будут.

"В конце концов, разрыв с Герхардом Шредером – это не исторический разрыв, а нынешний разрыв, который вполне очевидно связан с его позицией в контексте войны Путина против Украины", – подчеркнул генсек СДПГ.

Как известно, Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны.

На прошлой неделе Шредер присутствовал на приеме в российском посольстве 9 мая вместе с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупаллой, тогда как многие другие немецкие политики не присутствовали на мероприятии в знак протеста против российской войны в Украине.

После этого жена бывшего канцлера Германии Со Йон Ким-Шредер, которая тоже была на приеме, потеряла работу в компании NRW.Global Business.