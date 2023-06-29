Как Франция и США поменялись местами в вопросе членства Украины в НАТО

Меньше двух недель остается до встречи лидеров НАТО в Вильнюсе, которая должна стать решающей в вопросе членства Украины в Альянсе. По крайней мере, официальный Киев убежден в этом.

Впрочем, несмотря на оптимизм Банковой, вопрос о приглашении Украины к членству до сих пор не решен. И главная преграда этому – позиция лично президента США Джо Байдена.

Конечно, проблемы саммита не исчерпываются этим вопросом. Подробнее – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина от саммита НАТО и почему до сих пор не все решено.

Описывая ожидания Банковой, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква определил два параллельных результата, которых стремится достичь Киев на встрече лидеров НАТО в Вильнюсе: политическое решение о начале процедуры приглашения Украины к членству и решение о получении гарантий безопасности.

Об общих очертаниях документа с требованиями Украины относительно решений саммита НАТО, читайте в полной версии статьи. Здесь следует добавить, что в этих вопросах Киев не готов к компромиссам.

В Офисе президента признают, что несмотря на "позитивные ожидания" в Альянсе еще нет консенсуса в поддержку предложений Украины, но не уходят в детали.

Между тем, многочисленные украинские источники "Европейской правды" рассказывают, что наша главная проблема в вопросе НАТО – это президент США Джо Байден и его команда, где до сих пор не хватает осознания, что скорейшее вступление Украины в Альянс является геополитическим шагом, который нужен прежде всего самому Альянсу.

Определенные вопросы есть также к позиции немецкого канцлера Олафа Шольца, но этот вопрос – второстепенный. Интересно, что Франция под руководством Макрона превратилась в лоббиста членства Украины в НАТО.

Литовский дипломат, который был заместителем главы МИД в 2008 году и участвовал в саммите государств-членов НАТО в Бухаресте, вспоминает те времена и с грустью констатирует: сейчас США выполняют ту роль, которую 15 лет назад имели французы с немцами. Тогда, напомним, евроатлантическое будущее Украины заблокировали Берлин и Париж, в то время как республиканский президент США Буш был сторонником предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Впрочем, переговоры с США продолжаются.

Игорь Жовква, в частности, напомнил, что в минувшие выходные состоялись очередные переговоры президентов Зеленского и Байдена, которые добавляют Украине оптимизма.

Есть еще положительная новость. Ни один из собеседников ЕП не видит опасности венгерского вето – конечно, в случае, если Венгрия останется наедине. "Если Байден скажет да, то никто не будет против, и Венгрия не будет против", – заверил, в частности, литовский депутат и дипломат Жигимантас Павилионис.

Вероятные и ожидаемые достижения Украины на саммите НАТО, впрочем, остаются под вопросом также из-за того, что сейчас очень сложно представить их практическую реализацию в деталях.

А именно в этих деталях может быть "спрятан дьявол".

Единственное в чем сейчас можно быть уверенным – это в том, что Киев не допускает мыслей о "частичном освобождении" оккупированных территорий.

"Однозначным требованием общества и позицией власти является восстановление территориальной целостности, включая Крым и Донбасс. С точки зрения военной науки это возможно сделать еще в 2023 году, и зависит только от объема военной помощи, которую мы получим", – признала Алина Фролова, бывшая заместитель министра обороны, которая сейчас представляет украинскую аналитическую организацию Центр оборонных стратегий.

Вместе с тем, по ее мнению, возвращение границ 1991 года не означает автоматической победы.

"Я не думаю, что Россия будет готова подписать капитуляцию, согласиться на выплату репараций и т.д. сразу после того, как Украина восстановит границу на земле. Для этого должны состояться более долгие процессы", – считает эксперт.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина от саммита НАТО и почему до сих пор не все решено.