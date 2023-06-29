Какие препятствия стоят на пути Украины к членству в НАТО

В течение января-мая 2023 года представители Центра "Новая Европа" осуществили в поддержку Украины ряд адвокационных визитов в страны ЕС: Франции, Италии, Германии и Нидерландов, а также в Соединенные Штаты Америки (преимущественно при поддержке МФ "Возрождение").

Мы попытались проанализировать и подытожить настроения и нарративы в этих странах.

О том, как действовать Украине для получения членства в НАТО читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Что думают в НАТО о членстве Украины и как убедить сомневающихся.

15 лет назад во время Бухарестского саммита НАТО именно Соединенные Штаты были драйвером предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ).

Однако сейчас Вашингтон занимает очень жесткую позицию относительно неуместности членства Украины в НАТО в обозримой перспективе. На эту позицию не повлияло даже полномасштабное вторжение РФ.

Наиболее вероятной причиной – наравне со страхом дальнейшей эскалации – является потеря Украиной "козыря" относительно нейтралитета. То есть, по мнению отдельных политиков и дипломатов, нейтралитет Украины мог бы стать компромиссом со стороны Киева за переговорным столом и таким образом поспособствовать завершению войны.

В то же время, в ключевых европейских странах отношение к вопросу Украины в НАТО под влиянием "большой войны" изменилось.

Наиболее заметно это во Франции, которая в 2008 году вместе с Германией заблокировала предоставление Плана действий по членству для Украины в НАТО на саммите в Бухаресте.

Путин лишил скептически настроенные страны НАТО мощного контраргумента против членства Украины – возможной эскалации со стороны РФ в случае приглашения Киева в Альянс.

Французские политики и эксперты сегодня не видят в идее членства Украины в НАТО ничего плохого.

Так же и Германия, по мнению всех ведущих экспертов по безопасности ФРГ, не будет оппонировать приглашению Украины в НАТО, если оно получит зеленый свет в Белом Доме.

Что должна делать Украина?

Со стороны Украины крайне важно доносить сигналы о невозможности возвращения к идее нейтралитета и о ее полном неприятии в украинском обществе.

Украина сегодня также должна работать над разблокированием вопроса возможности приглашения в НАТО в принципе до завершения войны.

На самом деле, приглашение не означает немедленное вступление и может оказаться достаточно долгим процессом.

Что касается тех или иных аргументов в пользу приглашения и членства Украины в НАТО, довольно перспективным аргументом в европейских странах – частности, Италии, Германии и Нидерландах, является аргумент о гарантиях безопасности для безопасного восстановления Украины.

В этом контексте очень уместным был бы голос мощных западных инвесторов, которые хотели бы участвовать в реконструкции Украины.

Позитивом для Украины является то, что в отличие от ситуации после 2014 года, появилось понимание, что без предоставления гарантий безопасности российская агрессия будет повторяться.

Соответственно, нужны обязательства по безопасности, которые бы разорвали круг агрессии РФ.

Однако те "обязательства по безопасности" (security commitments), которые сейчас рассматриваются на уровне США, Франции, Германии, Великобритании с потенциальным привлечением всех стран G7, а также отдельных западных соседей Украины (в частности Польши), не имеют ничего общего с реальными гарантиями безопасности.

В лучшем случае речь могла бы идти о гарантиях длительной безопасности поддержки. Но даже такая опция, по информации из ряда источников, под вопросом.

Поэтому сейчас задача минимум и для украинской власти, и для усилий в рамках экспертной дипломатии стоит в том, чтобы не допустить Бухарест минус с точки зрения формулировок относительно членства Украины в НАТО, а также Будапешт минус с точки зрения обязательств по безопасности для Украины.

Более основательные объяснения – в материале Алены Гетьманчук Что думают в НАТО о членстве Украины и как убедить сомневающихся.