Стрельбу в аэропорту Кишинева расследуют как теракт

Прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по статье о теракте после смертельной стрельбы в аэропорту Кишинева в пятницу днем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание ZdG.

Молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса – террористический акт, совершенный путем убийства нескольких лиц.

"Нападавшего привлекут к ответственности правоохранительные органы, которые открыли уголовное производство по данному факту. Расследование уже начато прокуратурой", – отметило МВД Молдовы.

Как сообщалось, в Кишиневском аэропорту в пятницу днем один из пассажиров-иностранцев открыл стрельбу, после чего работу аэропорта приостановили, а пассажиров эвакуировали.

В результате погибли по меньшей мере два человека, а полиция позже задержала злоумышленника.

Согласно информации Пограничной службы Молдовы, нападавший выхватил оружие у одного из сотрудников пограничной службы, из которого и застрелил двух людей "при исполнении их обязанностей"

По данным СМИ, пассажир прибыл рейсом из Турции, а стрельбу он открыл после того, как ему отказали во въезде. Есть неподтвержденные сообщения, что он – гражданин России.

Как известно, Молдова усилила контроль в аэропорту Кишинева в связи с полномасштабной агрессией против Украины на фоне опасений, что так в государство могут попасть пророссийские агенты.