В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование

Швейцарские заводы с марта 2022 года, то есть начала полномасштабного вторжения России в Украину – получили на переработку 75 тонн золота из России, пользуясь тем, что оно ввозится через Лондон и не нарушает санкции.

Об этом говорится в совместном расследовании швейцарских изданий SRF и Die Wochenzeitung, сообщает "Европейская правда".

Издание выяснили, что за последние годы так называемые аффинажные заводы (то есть заводы, где происходит очистка золота) Швейцарии переработали большое количество золота российского происхождения, которое поступало через Лондон.

Всего с 2021 года через швейцарские аффинажные заводы прошли 110 тонн золота на сумму более шести миллиардов швейцарских франков (6,6 миллиарда долларов). Только с начала войны в марте 2022 года в Швейцарии было переработано 75 тонн.

Если до войны Швейцария импортировала в среднем 20 тонн российского золота в год, то только за первые пять месяцев этого года через Лондон в Швейцарию было ввезено 38 тонн золота из России. Аналогично в последние годы вырос экспорт российского золота в Британию.

Эксперты, с которыми поговорили издания, считают, что рост объемов продажи золота из России в Швейцарию через Британию мог быть подготовкой к полномасштабной войне и стать дополнительным источником дохода в условиях санкций.

"Если швейцарские аффинажные заводы сейчас импортируют и переплавляют это золото, это юридически беспроблемно, но этически очень сомнительно", – объясняет бывший профессор уголовного права и эксперт по торговле золотом Марк Пит, поскольку благодаря аффинажу "этически сомнительное российское золото" становится золотом со швейцарским клеймом.

На аффинажных заводах Швейцарии в то же время не видят связи между переработкой золота российского происхождения и агрессивной войной России в Украине. Там утверждают, что золото было ввезено в Британию до начала вторжения в Украину и введения санкций.

В Швейцарии с августа 2022 года действует запрет на покупку, импорт или транспортировку золота из России. Таможенная служба страны утверждает, что весь импорт золота российского происхождения за последнее время не нарушает санкций и законодательства.

Ранее сообщалось, что экспорт фармацевтической продукции из Швейцарии в Россию за последний год находился на рекордно высоком уровне несмотря на то, что страна присоединилась ко всем санкциям Европейского Союза против российской агрессии.