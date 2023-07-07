Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп

Почти половина американцев заявили в ходе опроса, что предпочли бы президента в возрасте до 60 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос Pew Research Center, сообщает The Hill.

Отмечается, что 49% респондентов, не считая нынешних кандидатов, считают, что лучший возраст для президента – 50 лет.

В то же время 24% хотят видеть на посту президента в возрасте 60 лет, и 17% – в возрасте 40 лет. Только 3% респондентов сказали, что лучший возраст для президента – 70 лет и старше.

Этот опрос иллюстрирует несоответствие между желанием многих американцев видеть на посту главы государства молодого лидера и возрастом вероятных кандидатов в президенты.

Более трети респондентов в возрасте 18-29 лет сказали, что лучший возраст для президента – 40 лет, тогда как только 3% респондентов старше 70 лет согласились с этим мнением.

В противоположность этому 42% самых старших респондентов сказали, что 60 лет – лучший возраст для президента, тогда как чуть меньше четверти самых молодых респондентов ответили так же.

Напомним, что президенту США Байдену – 80 лет, а ведущему республиканскому кандидату, бывшему президенту Трампу – 77.

Официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы 2024 года объявили, в частности, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лэрри Элдер; губернатор Флориды Рон Десантис.

Именно последний сейчас имеет второй после Трампа рейтинг и считается его главным конкурентом за президентскую номинацию Республиканской партии.