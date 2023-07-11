Британская разведка: в РФ угрозами вербуют на войну строителей, работающих в Москве

Британская разведка предполагает, что в Москве начали требовать от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины, угрожая расторжением контрактов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 11 июля.

Городские власти Москвы скорее всего угрожает строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины, рассказывает разведка. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.

Такие меры, вероятно, прежде всего коснутся представителей национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице.

Разведка считает, что эти меры скорее всего осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который и раньше пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.

В предыдущем обзоре отмечалось, что медицинская система России, скорее всего, оказалась неготовой к наплыву раненых с фронта. Средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины оценивают примерно в 400 военных в день.