Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы

Союзники с пониманием относятся к тому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине противоречивые кассетные боеприпасы.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC, сообщает "Европейская правда",

"Каждый союзник, с которым я разговаривал, сказал, что они понимают, почему мы это делаем и когда мы это делаем", – сказал Блинкен.

Он повторил, что США предоставляют боеприпасы, запрещенные более чем 100 странами, чтобы "заполнить пробел", поскольку мировые запасы боеприпасов исчерпываются.

"Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных боеприпасов, во всем мире и в Украине исчерпываются. Они вот-вот иссякнут", – пояснил Блинкен.

"И поэтому трудный, но необходимый выбор – дать им кассетные боеприпасы – сводился к этому: если мы этого не сделаем... у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитными", – сказал он.

Блинкен отметил, что члены Альянса работают над наращиванием мощностей обычных вооружений, но "будет пробел между тем, когда у них закончатся эти боеприпасы, и тем, когда новые боеприпасы смогут появиться на вооружении". Кассетные боеприпасы заполняют этот пробел, сказал Блинкен.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

В Вашингтоне не считают, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов вызовет раскол среди стран-членов НАТО.