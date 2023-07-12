Норвегия передает Украине дополнительные 1000 крошечных дронов Black Hornet для ведения разведки

Норвегия передаст Украине еще 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки, которые уже успешно зарекомендовали себя.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Норвегии 12 июля, пишет "Европейская правда".

Дроны передают по просьбе украинской стороны.

"Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегией разведывательные дроны этого типа, разработанные в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии и Институтом оборонных исследований... Сейчас мы передаем Украине 1000 новых наборов", – объявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Разработанный в Норвегии Black Hornet от Teledyne FLIR приобрел широкую популярность и состоит на вооружении многих союзников, в том числе США и Британии.

Photo: Torbjørn Kjosvold, Norwegian Armed Forces

Эти крошечные дроны весом всего 32 грамма легки в управлении, хорошо подходят для разведки и обнаружения целей и удобны тем, что их трудно заметить. Эти беспилотники особенно хорошо приспособлены для ведения боя в условиях городской застройки.

Ранее объявили, что правительство Норвегии увеличит размер фонда военной помощи Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда норвежских крон (почти 240 миллионов долларов).