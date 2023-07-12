Белый дом: Для вступления в НАТО Украине нужна здоровая и живая демократия, еще есть над чем работать

В Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украине не нужен План действий по членству, а вместо этого необходимо провести ряд реформ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Голосу Америки сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Украина сейчас в такой точке, когда Альянс не считает, что ПДЧ на самом деле нужен... Но есть реформы, которые Украина все еще должна осуществить", – отметил он.

Представитель администрации США отметил, что вступление в НАТО – это процесс, и его должны были пройти и Финляндия, и Швеция от подачи заявки и до вступления.

"Частью этого процесса является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", – подчеркнул Кирби.

Среди необходимых реформ, по его словам, искоренение коррупции, развитие демократических институтов, сильная судебная система, верховенство права и другие ключевые показатели, необходимые каждой стране, которая стремится стать членом НАТО.

Оценивая Вооруженные силы Украины, он отметил, что они без сомнения "приближаются к оперативной совместимости с НАТО" и в ходе войны избавились от многих старых советских систем и советско-российских способов использования этих возможностей.

"Или они уже совсем там? Опять же, я думаю, что это еще предстоит увидеть", – добавил Кирби.

Чиновник заверил, что, как и было отмечено в Бухарестской декларации, НАТО – это будущее Украины. Президент США Джо Байден поддерживает политику открытых дверей Альянса, впрочем, сейчас в центре внимания будет помощь Украине.

"Мы должны помнить, что украинцы воюют и гибнут за свою страну. И мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь им добиться успеха. Затем мы определим путь для возможного членства в НАТО, который даст Украине время и пространство для работы над некоторыми из реформ, одновременно имея обязательства и гарантии безопасности от Запада", – подытожил Кирби.

Как известно, до сих пор представители государств-членов Альянса настаивали на требованиях по реформам для вступления Украины. В частности, Германия заявляет о необходимости выполнения обязательств, несмотря на недовольство Зеленского.

Сам Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, касаются безопасности. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.