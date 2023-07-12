Сунак: Гарантии безопасности не заменят членство Украины в НАТО

Премьер-министр Британии Риши Сунак соглашается с тем, что договоренности о гарантиях безопасности для Украины, которые отдельные государства Альянса планируют предоставить Украине, не заменят ее членство в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства после встречи Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в среду, пишет "Европейская правда".

На встрече Зеленский и Сунак обсудили прогресс контрнаступления, и глава правительство Британии очертил новый пакет поддержки Украины со стороны Лондона.

Сунак приветствовал отмену требования о предоставлении Украине ПДЧ, что открывает путь к полноправному членству в НАТО в будущем.

"Премьер-министр и президент согласились с важностью договоренностей в сфере безопасности, которые будут объявлены сегодня днем на заседании G7. По словам премьер-министра, они знаменуют собой новую высокую точку в поддержке со стороны международного сообщества и предоставят Украине еще больший уровень выносливости в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении Даунинг-Стрит.

Оба лидера согласились, что эти договоренности "не заменят членства в НАТО, и выразили надежду на скорейшее развитие новой структуры безопасности".

По данным Financial Times, страны G7 в среду согласовали многосторонние рамки для предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности, направленных на защиту от будущей агрессии со стороны России. Пока эти договоренности не были обнародованы публично.

Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.