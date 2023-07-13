Норвегия продолжит участие в медицинской эвакуации украинских пациентов

Норвегия продолжит свое участие в общеевропейской инициативе помощи пациентам из Украины, которые нуждаются в лечении за рубежом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительстве Норвегии.

Премьер Йонас Гар Стёре объявил, что Норвегия продолжит соглашения со скандинавской авиакомпанией SAS и ЕС и продолжит заниматься перевозкой украинцев, нуждающихся в лечении в Норвегии или других странах Европы.

С августа 2022 года Норвегия еженедельно обеспечивала такую эвакуацию пациентов и помогла перевезти более 1500 человек – пациентов и их родственников. Многие европейские страны могут предложить помощь с лечением украинцев, но не имеют спецсамолетов для перевозки пациентов.

По просьбе Евросоюза Норвегия решила продлить свое участие до конца февраля 2024 года, после чего могут принять решение о дальнейшем продолжении такой помощи.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Министр здравоохранения Ингвильд Кьерколь отметила, что Норвегия – среди стран, которые не только перевезли, но и забрали к себе больше всего украинских пациентов.

В прошлый раз это соглашение продлили в марте – до 31 августа.

Медицинская эвакуация осуществляется благодаря сотрудничеству ряда ведомств. Вооруженные силы Норвегии имеют специальное соглашение с SAS, по которому самолет переоборудовали в "скорую" со всем необходимым оборудованием. Полеты и обслуживание осуществляют сотрудники авиакомпании, а медицинской частью занимаются Вооруженные силы.

Украинцы, которых везут на лечение в другие страны Европы, сначала прибывают в специальный хаб в Польше и там ожидают своей очереди на спецрейс к месту лечения.

Это люди разного возраста, чаще всего – с тяжелыми ранениями в результате войны или с онкологическими заболеваниями.