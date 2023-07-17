США будут помогать Украине с экспортом после выхода РФ из "зерновой сделки" - Блинкен

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы партнеры Украины будут искать альтернативные пути экспорта украинского продовольствия, но морской путь был наиболее эффективным.

Об этом на брифинге в понедельник заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как пояснил Блинкен, после прекращения Россией участия в "зерновой сделке" США и партнеры будут рассматривать другие варианты экспорта украинского зерна, но отметил, что шаг Москвы будет иметь "глубокий сковывающий эффект" на возможность их реализации.

"Ведь другие страны, компании, грузоотправители и т.д. будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами и персоналом", – добавил он.

Госсекретарь США также напомнил, что смысл "зерновой сделки" заключался в том, чтобы гарантировать безопасность, надежность и предсказуемость вывоза продовольствия из Украины в страны, которые в нем нуждаются.

"При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется. Это результат того, что Россия превратила продовольствие в оружие", – подытожил Блинкен.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.