Союзная России Никарагуа заблокировала декларацию саммита ЕС-Латинская Америка с осуждением войны

Участники саммита Европейский Союз-Латинская Америка (EU-CELAC), который состоялся в Брюсселе во вторник, согласовали декларацию без осуждения полномасштабной войны России против Украины из-за позиции близкой к Москве Никарагуа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В 10-страничной декларации саммита EU-CELAC войне в Украине посвящены три абзаца, где лидеры "выражают глубокую обеспокоенность в связи с войной против Украины, которая продолжается и продолжает вызывать огромные человеческие страдания".

Также лидеры ЕС и латиноамериканских стран совместно поддержали "необходимость справедливого и устойчивого мира" и "политическую независимость и территориальную целостность всех государств". О России ни одного упоминания в документе нет.

При этом ранее стало известно, что все лидеры ЕС и Латинской Америки, за исключением одной страны, согласовали текст декларации с осуждением агрессивной войны РФ против Украины. Это же подтвердил в частности президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Дискуссии, которые мы провели, показали единодушие минус одна страна CELAC", – сказал он журналистам.

По данным Europa Press, тогда как сначала жесткие формулировки по России блокировали Никарагуа, Венесуэла и Куба, в конце концов от своей позиции не отступилось только Никарагуа – центральноамериканская страна, ближайшая к России в Латинской Америке.

Никарагуа поддерживала Москву во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению агрессивной войны против Украины и является одной из немногочисленных стран мира, которая признала аннексию Крыма и нескольких украинских областей.

Ранее сообщалось, что двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" (G20) завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между крупными государствами относительно войны в Украине.