Очередной акции по сожжению Корана в Швеции помешала чрезмерная влажность
Четверг, 20 июля 2023, 18:46
Под посольством Ирака в Стокгольме в четверг должна была состояться акция по сожжению Корана, но этого так и не удалось сделать – вероятно, из-за слишком влажной земли, в которую книгу перед тем втоптали.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал TV4.
Для охраны акции по сожжению Корана в Стокгольме прибыли около 130 полицейских. Иракский беженец Салван Момика, который собирался сжечь Коран, стоял с напарником на лужайке в 30 метрах перед иракским посольством.
Он неоднократно топтал и бил Коран ногами, а также время от времени размахивал флагом Швеции. В то же время несколько попыток Момики и другого участника акции сжечь Коран были неудачными – вероятно, потому, что он стал слишком влажный после втаптывания в землю.
Однако через некоторое время после того, как напарник Салвана Момики поджег Коран, у него все же сгорела одна страница.
Ранее Ирак выслал шведского посла в четверг в знак протеста против запланированного сожжения Корана в Стокгольме, которое побудило сотни протестующих штурмовать и поджечь посольство Швеции в иракской столице.
Швеция вызвала руководителя дипломатической миссии Ирака в стране в связи с нападением на посольство.
Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде. На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг