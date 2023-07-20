Очередной акции по сожжению Корана в Швеции помешала чрезмерная влажность

Под посольством Ирака в Стокгольме в четверг должна была состояться акция по сожжению Корана, но этого так и не удалось сделать – вероятно, из-за слишком влажной земли, в которую книгу перед тем втоптали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал TV4.

Для охраны акции по сожжению Корана в Стокгольме прибыли около 130 полицейских. Иракский беженец Салван Момика, который собирался сжечь Коран, стоял с напарником на лужайке в 30 метрах перед иракским посольством.

Он неоднократно топтал и бил Коран ногами, а также время от времени размахивал флагом Швеции. В то же время несколько попыток Момики и другого участника акции сжечь Коран были неудачными – вероятно, потому, что он стал слишком влажный после втаптывания в землю.

ФОТО: TV4

Однако через некоторое время после того, как напарник Салвана Момики поджег Коран, у него все же сгорела одна страница.

Ранее Ирак выслал шведского посла в четверг в знак протеста против запланированного сожжения Корана в Стокгольме, которое побудило сотни протестующих штурмовать и поджечь посольство Швеции в иракской столице.

Швеция вызвала руководителя дипломатической миссии Ирака в стране в связи с нападением на посольство.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде. На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг