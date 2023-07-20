Черговій акції зі спалення Корану у Швеції завадила надмірна вологість

Під посольством Іраку у Стокгольмі в четвер мала відбутись акція зі спалення Корану, але цього так і не вдалось зробити – ймовірно, через надто вологу землю, в яку книгу перед тим втоптали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведський телеканал TV4.

Для охорони акції зі спалення Корану в Стокгольмі прибули близько 130 поліцейських. Іракський біженець Салван Моміка, який збирався спалити Коран, стояв із напарником на галявині за 30 метрів перед іракським посольством.

Він неодноразово топтав і бив Коран ногами, а також час від часу розмахував прапором Швеції. Водночас кілька спроб Моміки та іншого учасника акції спалити Коран були невдалі – ймовірно, тому, що він став надто вологий після втоптування в землю.

Фото: TV4

Проте через деякий час після того, як напарник Салвана Моміки підпалив Коран, у нього все ж згоріла одна сторінка.

Раніше Ірак вислав шведського посла в четвер на знак протесту проти запланованого спалення Корану в Стокгольмі, яке спонукало сотні протестувальників штурмувати і підпалити посольство Швеції в іракській столиці.

Швеція викликала керівника дипломатичної місії Іраку в країні у зв’язку з нападом на своє посольство.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.