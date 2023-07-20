Концерн Rheinmetall ответил России, которая надумала бомбить его завод в Украине

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер прокомментировал заявления представительницы МИД России Марии Захаровой, которая назвала будущий завод концерна в Украине "законной целью".

Об этом Паппергер сказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

В четверг во время брифинга Захарова заявила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники в Украине, если будет построен, "будет законной целью" для российских военных.

Несмотря на такие заявления, гендиректор концерна заявил, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей", – добавил Паппергер.

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.

Rheinmetall – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.