Гамбург передает Украине четыре машины для разминирования

Сенатор по вопросам внутренних дел Гамбурга Энди Гроте передал послу Украины в Германии Алексею Макееву первую из четырех машин разминирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал n-tv.

Машина будет использоваться для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов в Украине с июня. Ожидается, что еще три машины поступят до августа.

фото dpa

"Заминирование значительной части территории Украины является одной из самых больших опасностей, которые война создает для населения", – заявил Гроте.

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"Поэтому мы очень рады, что можем использовать опыт Гамбурга в обезвреживании взрывоопасных предметов, чтобы помочь уменьшить количество людей, которые погибают от мин в Украине", – добавил он.

Вследствие захватнической войны России против Украины на украинской территории находят все больше и больше мин. Согласно информации украинских властей, на которую ссылается канал, заминированной является территория площадью около 174 тысяч квадратных километров.

Напомним, посол Германии Мартин Йегер в апреле посетил Николаев и наблюдал за обучением украинских саперов.

Мартин Йегер отметил, что Германия вносит значительный вклад в разминирование Украины, а важными партнерами в этих усилиях является Датский совет по делам беженцев и HALO Trust.

Напомним, в начале апреля в Минреинтеграции сообщали, что международные партнеры Украины выделили более 700 млн долларов на гуманитарное разминирование.