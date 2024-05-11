США одобрили срочную продажу трех установок HIMARS для Украины

Государственный департамент США одобрил срочную продажу правительству Украины трех пусковых установок для реактивных систем залпового огня HIMARS за примерно 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как говорится в заявлении ведомства, Украина обратилась с просьбой приобрести три ракетных комплекса HIMARS, которые профинансирует правительство Германии.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует срочной продажи Украине указанных систем, которые поступят из запасов армии Соединенных Штатов.

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Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов со складов американской армии.

В новом пакете США содержатся дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные системы HIMARS с боеприпасами, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами".

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.