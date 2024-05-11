Какие внешние факторы могут осложнить движение Украины к членству в ЕС

Украина – в шаге от начала долгожданных переговоров о вступлении в ЕС. От Евросоюза чуть ли не ежедневно поступают позитивные сигналы о том, что это произойдет в конце июня.

Впрочем, после этого перед Украиной появятся новые вызовы, значительно сложнее формального решения о начале переговоров.

О факторах, которые могут как (потенциально) отсрочить начало переговоров, так и (более реально) усложнить вступительные переговоры, читайте в статье Виктории Дидач и Ивана Посильного из Коалиции РПР Евроинтеграция с препятствиями: какие внешние вызовы ждут Украину по дороге к вступлению в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Один из вызовов Украины на пути к членству в Евросоюзе – Западные Балканы.

Реклама:

Менее дружественные к нам страны вполне могут продолжать настаивать на том, что Украина не должна обогнать государства Западных Балкан, часть из которых уже более 20 лет ждет "в прихожей" ЕС.

Ни одно из балканских государств пока не демонстрирует успеха в сфере евроинтеграции, а в отношении Боснии и Герцеговины вообще есть сомнение в ее способности вести переговоры.

Из-за этого возможны и задержки в процессе движения к вступлению.

Другой вызов – протесты фермеров в Евросоюзе. Они будут возникать и в дальнейшем.

Их влияние на нашу евроинтеграцию не стоит недооценивать, ведь вступление Украины в ЕС беспрекословно повлияет на аграрную политику самого Европейского Союза.

Сегодня в Украине насчитывается около 40 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий (включая временно оккупированные и заминированные территории). Это примерно четверть от суммарной площади сельхозугодий всех 27 государств-членов ЕС и намного больше, чем в любом отдельно взятом государстве ЕС. Нынешняя общая сельхозполитика ЕС предусматривает дотации фермерам из европейского бюджета, в том числе в расчете на гектар. Но одномоментное распространение этих правил на Украину нереально будет воплотить на практике.

Дискуссии о реформе сельхозполитики ЕС только начинаются, а переговоры об условиях участия Украины в ней – еще впереди. Но вряд ли это будет простая дорога.

Еще одним вызовом на нашем пути к членству является вопрос реформы Евросоюза.

До недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что процесс реформирования должен предшествовать расширению, то есть сначала – реформа ЕС, потом – вступление Украины.

Однако в последнее время позиция внутри ЕС изменилась: расширение до окончания реформы рассматривается как вполне реальный вариант.

Означает ли это, что проблема нереформированного ЕС нас больше не будет беспокоить?

К сожалению, нет. Отсутствие реформы механизма принятия решений в ЕС тормозит нашу интеграцию.

Другие факторы, которые могут осложнить вступление Украины, – выборы и влияние России.

Сейчас Евросоюз вошел в период выборов, которые проходят на фоне многочисленных скандалов.

Одним из главных бенефициаров этих событий является Россия, которая вербует депутатов Европарламента как "агентов влияния", финансирует ультраправые группы, организует кампании по дезинформации и т.д., и имеет в этом большой опыт. Большая часть российских операций достигают цели.

Но не только это, но и глобальный тренд увеличения популярности ультраправых и популистов должен привести к тому, что их присутствие в Европарламенте может возрасти. Увеличение их количества в следующем парламенте ЕС будет почти наверняка.

И это – еще один повод не только начать, но и в дальнейшем двигать переговоры о вступлении Украины в ЕС как можно быстрее, создавая этим действенное сопротивление антиукраинским голосам в новом Европарламенте.

Подробнее – в материале Виктории Дидач и Ивана Посильного Евроинтеграция с препятствиями: какие внешние вызовы ждут Украину по дороге к вступлению в ЕС.