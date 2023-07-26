Сенат Италии единогласно признал Голодомор геноцидом украинского народа

Итальянский Сенат в среду проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии, против не высказался ни один, еще четыре воздержались во время голосования.

Итальянские сенаторы в резолюции отметили, что в 1932-1933 годах СССР во главе с Иосифом Сталиным "намеренно спровоцировал голод, который вызвал миллионы смертей, преимущественно крестьян и мелких землевладельцев", среди гражданского населения Украины.

"Память о Голодоморе и советских преступлениях против украинского народа приобретает еще большее значение сегодня в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность", – подчеркивается в документе.

Соответственно, принятая резолюция обязывает Сенат Италии признать Голодомор геноцидом с принятием любой дальнейшей инициативы по согласованию с Палатой депутатов, правительством, европейскими и международными институтами.

Комментируя решение итальянских сенаторов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его важным шагом, который "восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида".

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.