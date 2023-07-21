У Макрона допускают, что Китай оказывает России поддержку в войне

Франции известны факты, которые могут указывать на определённую помощь Китая России в её войне против Украины.

Как сообщает CNN, об этом им в комментарии сказал советник президента Франции Эммануэль Бонн на Аспенском форуме по безопасности.

Корреспондент CNN спросил у Бонна, есть ли у Запада какие-то доказательства того, что Китай передает России военную помощь для войны против Украины.

"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", – ответил Бонн.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об оружии, советник сказал, что известны факты "масштабной поставки военных возможностей".

Впоследствии французские чиновники уточнили, что Бонн имел в виду технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня.

На дополнительный вопрос о том, что союзники хотели бы, чтобы Китай не делал, советник сказал, что это и военная, и экономическая помощь России.

"Нам больше всего нужно, чтобы Китай удержался. Чтобы они понимали, что война в Украине – это конфликт глобальной магнитуды, и мы не можем допустить проигрыша Украины как из принципа, так и по другим причинам. Для нас на кону в Украине гораздо больше, чем ее суверенитет. В значительной степени речь идет о стабильности в мире", – сказал Эммануэль Бонн.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что получил из Пекина заверения о том, что Китай не будет предоставлять России летальную военную помощь, и что союзники "не видели доказательств, которые бы противоречили этому".

Одновременно он выразил обеспокоенность тем, что китайские компании могут передавать в Россию технологии, которые нужны ей для продолжения войны.

Напомним, глава британской разведывательной службы МИ6 считает, что Китай непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России в Украину.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.