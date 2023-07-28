Литва выразила официальный протест Беларуси из-за запуска второго блока АЭС

Министерство иностранных дел Литвы передало Минску ноту протеста после того, как Беларусь начала ввод в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции и увеличила его мощность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство BNS.

В ноте МИД Литвы отмечает, что Беларусь не выполнила рекомендации экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности по стресс-тестам и не предоставила информацию, необходимую для более точной оценки потенциального влияния Белорусской АЭС на Литву.

Речь идет о рисках землетрясений, расположении хранилищ радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива в Беларуси, а также возможных экологических проблемах, связанные с использованием воды реки Нерис для охлаждения реакторов Белорусской АЭС.

Вильнюс призвал Минск не вводить в эксплуатацию второй энергоблок АЭС до решения проблем с безопасностью и прозрачно информировать о реальной ситуации на станции и связанных с ней инцидентах.

Второй реактор Белорусской АЭС начали запускать в конце 2022 года, а в апреле его мощность была увеличена с самого низкого контролируемого уровня (1%) до 40% от номинальной. В мае было официально объявлено об увеличении мощности до 50%.

13 июля на сайте Белорусской АЭС появилось сообщение о том, что мощность энергоблока №2 увеличена до 100%. Коммерческую эксплуатацию энергоблока в Минске планировалось начать в октябре этого года.

Первая атомная электростанция, построенная в Беларуси вблизи Литвы, будет иметь два реактора одинаковой мощности – почти по 1,2 гигаватта каждый – российского проекта ВВЭР. Ее строительство раскритиковали как Литва, так и международные эксперты из-за серьезных нарушений.

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС является опасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конце концов договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.