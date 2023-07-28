Греция поможет в восстановлении памятников Одессы, пострадавших от атак РФ

Греческий консул в Одессе Димитриос Дохтсис предложил Одессе помощь в реставрации памятников архитектуры, пострадавших в результате российских обстрелов.

Об этом Дохтис заявил на встрече с мэром Одессы Геннадием Трухановым, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

Консул Греции подчеркнул, что Афины осуждают атаки по историческому центру Одессы, находящемуся под защитой ЮНЕСКО.

"Греция примет участие в восстановлении пострадавших памятников архитектуры. Особенно это касается домов с греческой историей, а именно дома Папудовой и дома Родоканаки", – заявил дипломат.

Одесский мэр в свою очередь отметил, что министр иностранных дел Греции господин Никос Дендиас дважды посетил Одессу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее Италия заявила, что готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Собор подвергся разрушениям во время массированного обстрела Одесской области в ночь на 23 июля Россия. Спасо-Преображенский собор – это самый большой собор и самая большая православная достопримечательность города.