Во Франции на 75% выросло количество просьб об убежище от россиян

В 2022 году во Франции существенно возросло количество заявок от россиян, которые хотят получить убежище в стране.

Об этом свидетельствуют данные французского Управления по делам беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным управления, "долгосрочный характер и жесткость российского режима" вызвали больший поток заявлений о предоставлении убежища из России, чем в последние годы. Рост составил +75%.

В общем 2 617 россиян подали заявления о предоставлении убежища, "выражая свои опасения из-за политических взглядов, поскольку они выступают против войны, и из-за неприятия призыва или мобилизации в российские вооруженные силы", утверждает управление.

Всего в прошлом году Франция приняла более 56 тысяч заявлений с просьбами об убежище от граждан разных государств. Пятый год подряд граждане Афганистана чаще всего просили убежища во Франции – 17 тысяч из 131 тысячи поданных заявлений.

По состоянию на 31 декабря 2022 года численность населения во Франции, находящегося под защитой Ofpra, оценивается в 547 102 человека.

В статистику не входят граждане Украины, которые воспользовались специальной схемой, известной как "временная защита". Она освободила украинских беженцев во Франции, около 100 тысяч человек, от необходимости просить об убежище, одновременно предоставив им право на пребывание и ряд социальных льгот.

Напомним, в мае власти Германии впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины депортировали россиян.

В то же время в прошлом году в Финляндию переехало больше всего россиян за последние 30 лет.