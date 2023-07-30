Путин сказал, что поговорит с Эрдоганом и решит насчет встречи с ним

Президент России Владимир Путин заявил, что проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они примут решение о двусторонней встрече.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, его цитирует турецкое издание Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Мы договорились о том, что мы увидимся. Да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (президентских и парламентских. – Ред.) выборов (в Турции. – Ред.), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", – сказал Путин.

Он заявил, что его визит накануне выборов мог рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс". "Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где – или у нас, или в Турции. Посмотрим", – сказал Путин.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим", – сказал Путин.

Эрдоган в июле заявлял, что в августе Турцию должен посетить президент России Владимир Путин для переговоров по, среди прочего, полномасштабной войне в Украине и "зерновой сделке".

После этого произошел ряд событий, которые могли повлиять на договоренности о визите Путина.

В частности, Турция передала Украине защитников "Азовстали", а Россия вышла из "зернового соглашения", которое функционировало при участии Турции.

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