Министерство обороны Великобритании уничтожило десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть отправлены Украине, если бы их оставили на хранении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Times.

По данным издания, утилизация проводилась в период с 2010 по 2014 год, расходы на нее составили 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Всего было списано 43 танка Challenger 2.

В британском Минобороны заявили, что списанные танки было "экономически нецелесообразно" ремонтировать.

В середине 1990-х годов Британия закупила 386 танков Challenger 2, которые были задействованы в войне в Ираке, 40 из них уже были утилизированы до 2010 года.

Минобороны Великобритании планировало снизить общее количество танков на вооружении до 148 единиц, модернизировав остальные до нового стандарта – Challenger 3.

На длительное хранение поместили 75 танков Challenger 2. Глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что их следует отправить в Украину. Ранее Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2.

Военный аналитик Джастин Крамп объяснил, что танки были утилизированы из-за того, что их хранение было дорогим. Кроме того, в то время считалось, что масштабные наземные войны в Европе остались в прошлом.

"Это то, что мы сделали неправильно... отсутствие достаточного количества танков, готовых к отправке в подразделения, которые должны были бы укомплектовать их во время конфликта, было серьезной проблемой, и я думаю, что армия, скорее всего, изменит свою политику в будущем", – сказал он.

В мае 2023 года Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 уже находятся на территории Украины.

Как заявлял британский министр обороны Бен Уоллес, Великобритания предоставила Украине в целом 200 тысяч артиллерийских снарядов, что в пятнадцать раз больше, чем планировалось в начале.