Швейцария намерена стать участником европейской системы ПВО

Швейцария намерена присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит" – программе по защите воздушного пространства, начатой Германией.

Об этом, как информирует "Европейская правда", телеканалу SRF сообщил Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (VBS) Швейцарии.

Отмечается, что министр обороны Конфедерации Виола Амхерд подпишет декларацию о данных намерениях 7 июля 2023 года по итогам консультаций с министрами обороны Германии Бориса Писториуса и Австрии Клаудии Таннер.

Хотя проблемой на пути реализации своих намерений может стать то, что официально Швейцария придерживается политики постоянного вооруженного нейтралитета, Минобороны страны утверждает, что во многих областях участие в подобных проектах все же возможно и для нейтральных государств.

Вместе с тем, Швейцария обещает изложить все свои оговорки по поводу присоединения к инициативе в дополнительной декларации. Сообщается, что Амхерд заручилась поддержкой всего Федерального совета (кабмина) в реализации этих планов.

Помимо подписания декларации на консультациях министров обороны Конфедерации, Германии и Австрии Виолы Амхерд, Бориса Писториуса и Клаудии Таннер 6-7 июля будут обсуждаться ситуация с безопасностью в Европе, последствия войны РФ против Украины, а также трехстороннее сотрудничество немецкоязычных стран Европы и вопросы миротворчества.

Ранее правительство нейтральной Австрии решило, что страна присоединится к европейской инициативе "Небесный щит" – программе по защите воздушного пространства, начатой Германией.

В октябре прошлого года 15 европейских стран, которые являются членами НАТО, начали проект "Небесный щит" по созданию улучшенной европейской системы противовоздушной обороны. Проект должен помочь закрыть имеющиеся пробелы в системе ПВО стран Европы – например, в сфере баллистических ракет, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

К инициативе присоединились 17 европейских стран НАТО, за исключением Франции.