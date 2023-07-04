ЕС ожидает, что российские власти положат конец нападениям на своих критиков 

Внешнеполитическая служба ЕС в четверг выступила с заявлением в связи с продолжением репрессий против критиков российских властей и попранием прав человека в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления представителя внешнеполитической службы Европейского Союза.

В заявлении упомянуто о сегодняшнем нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном в Чечне.

"Это лишь последний эпизод в серии нарушений прав человека и актов запугивания гражданского общества по всей России", – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что репрессивное законодательство и политически мотивированные судебные процессы в РФ используются для расправы над теми, кто выступает против незаконной агрессивной войны против Украины, за демократию и права человека в России.

Так, известный правозащитник и сопредседатель известной организации "Мемориал" Олег Орлов обвиняется в "дискредитации российских вооруженных сил" за свою критику войны в Украине.

"Мы призываем Россию соблюдать российскую Конституцию и снять с него уголовные обвинения", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС в очередной раз призвали к немедленному и безусловному освобождению Алексея Навального.

"Оппозиционного политика и антикоррупционного активиста Алексея Навального судят по новым сфабрикованным обвинениям в "экстремизме", ему грозит дополнительное десятилетнее заключение. Судебные заседания проходят за закрытыми дверями, что является нарушением права Навального на справедливое судебное разбирательство", – сказано в заявлении.

В этой связи Европейский Союз ожидает, что российские власти "положит конец этим нападениям и обеспечит журналистам и правозащитникам возможность работать в безопасной среде, не боясь репрессий".

"ЕС будет продолжать поддерживать российские независимые СМИ, гражданское общество и правозащитников в России и за ее пределами", – отдельно отмечается в заявлении.

Напомним, 4 июля в Чечне неизвестные в масках напали и жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

По словам главы правозащитной организации "Команды против пыток", который находится с Милашиной и Немовым, после избиения адвокат "сидит в инвалидной коляске", а Милашина "не может даже сидеть".

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал "диверсией и провокацией" инцидент с нападением в Грозном на Милашину и Немова.