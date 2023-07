Почему Байдену выгодно пригласить Украину вступать в НАТО

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который будет проходить 11 и 12 июля, а также в День независимости США "Европейская правда" опубликовала Editorial – История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена. Текст публикуется за подписью всей редакции и имеет поддержку всех ее журналистов. "Европейская правда" прибегает к этому формату только в исключительных обстоятельствах. This article is also available in English.

А дальше – краткое содержание редакционной статьи.

46-й президент США Джо Байден точно войдет в мировую историю. В определенной степени он уже сделал это. Российская неспровоцированная агрессия, переросшая в крупнейшую войну в Европе за последние 75 лет, не оставила другого шанса.

В феврале 2022 года Запад выбрал светлую сторону, а Байден начал писать главу о своей роли в истории.

Но она еще не дописана.

А потому ответ на вопрос о том, какова роль президента Байдена в решении крупнейшего кризиса безопасности в мире за несколько десятилетий – до сих пор неизвестен.

Не будем закрывать глаза на реальность: сейчас на "странице Байдена" в книге истории не все однозначно.

Там уже есть то, за что не только Украина, а весь мир должен его поблагодарить.

В прошлом году именно Белый дом начал повторять, что будет помогать Украине "так долго, как необходимо". Эта формула, предложенная Вашингтоном, вскоре стала главным нарративом в поддержке Украины миром.

Но оказалось, что слово "долго" в этой фразе означает также "медленно".

Почти каждое решение о поставках Украине нового типа вооружения было запоздалым.

Однако главное то, что в конце концов Белый дом давал добро на передачу той или иной военной техники. За это надо быть благодарными, даже если нежелание Байдена сделать решительный шаг и найти свое место в истории – удивляет.

Но впереди основная историческая развилка.

На саммите в Вильнюсе все члены НАТО готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если свой голос дают также США. Это момент для политического лидерства, которому никто не будет оппонировать и для решения, которое не несет угроз.

Ведь приглашение – это лишь первый символический шаг процесса вступления, который не активирует статью 5 Договора НАТО о совместной обороне. Этот шаг никоим образом не "втягивает" НАТО в войну. Но он сделает необратимым движение Украины в Альянс.

Более того, этот шаг создает пространство для деэскалации, потому что лишит смысла российские попытки предотвратить членство Украины в НАТО.

Европейские члены НАТО наконец это поняли и уже более 20 стран (включая некогда осторожные Нидерланды, Бельгию, Италию) подписали письменные заявления о поддержке движения Украины к членству.

Нет только одного: поддержки Байдена. Именно его лидерства не хватает для достижения консенсуса в НАТО.

Не менее важно, это решение способно повлиять также на результаты выборов-2024 в США. Для членов многочисленных украинской, польской, балтийских и других диаспор в США членство Украины в НАТО – решающий вопрос.

Будет огромной ошибкой думать, что приглашение Украины в НАТО можно перенести на будущее так же безопасно, как США откладывали поставки вооружений. На этот раз дополнительная (и неопределенно долгая) пауза даст России сигнал, что она имеет вето на вступление Украины в НАТО.

Если определить, что Украина получит приглашение в НАТО после выполнения определенных условий – Россия сделает все, чтобы эти условия не наступили.

Так будет работать российское гибридное вето, если его не остановить сейчас.

Подробнее – в редакционной статье "Европейской правды" История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена.