Правительство Швеции призвали изменить законодательство после акции с сожжением Корана

Шведский центр против насильственного экстремизма (CVE) призвал правительство страны внести изменения в закон об общественном порядке, чтобы обеспечить возможность запретить такие публичные мероприятия, как сожжение Корана, если они угрожают национальной безопасности.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Отмечается, что акции по сожжению Корана являются легальными в Швеции, поскольку они подпадают под действие закона о свободе слова, что делает невозможным их запрет полицией.

"Измените закон об общественном порядке, и сделайте это быстро", – заявил президент CVE Йонас Тролле.

По словам главы правительственной инициативы по противодействию экстремизму и радикализации в стране, шведская конституция позволяет ограничение основных прав и свобод в интересах национальной безопасности, но закон об общественном порядке – нет.

"Конституция позволяет отказ в случае угрозы национальной безопасности, и очевидно, что то, что происходит сейчас, действительно не очень хорошо с точки зрения рисков для Швеции", – отметил Тролле.

Он также указал на опыт таких стран, как Великобритания, Германия, Франция и Финляндия, где сожжение Корана невозможно, хотя там "достаточно высокая степень свободы выражения взглядов".

В июньском решении апелляционный суд Швеции заявил, что для того, чтобы полиция могла отклонить заявление о проведении акции по сожжению Корана, необходимы конкретные риски, связанные с ней, но общий рост угрозы терроризма по всей Швеции не должен влиять на эту оценку.

Напомним, что на прошлой неделе беженец из Ирака Салван Момика сжег Коран в Стокгольме. Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.

Такие страны, как Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко, вызвали шведских послов в знак протеста против инцидента с сожжением Корана.

А Иран заявил, что воздержится от направления нового посла в Швецию.